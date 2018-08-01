У Житомирі через вікно туалету медзакладу втік тюремний в'язень

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирщини.
Повідомляється, що Пузовіков Артем Ігорович, 1998 року народження, втік з приміщення Житомирського обласного медичного консультативно-діагностичного центру через вікно туалету.
У листопаді 2017 був засуджений за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Також чоловік неоднаразово притягувався до відповідальності за незаконне поводження з наркотиками.
Він є уродженцем Житомира, однак до засудження проживав у столиці.
Його прикмети: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне. Мав бороду та був одягнений у спортивний костюм.
До медичної установи засудженого доставили для проведення обстеження через з його скаргами на самопочуття.
Поліція на території міста введено спеціальні заходи для встановлення місця перебування втікача.
Також, правоохоронці просять, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Артема Пузовікова, повідомте за телефонами: (0412) 40-74-20, (067) 969-52-46, (093) 140-74-98 або 102 чи зверніться до найближчого відділу поліції.espreso.tv