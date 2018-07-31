На замовлення САД у Житомирській області розпочато поточний середній ремонт мосту в місті Радомишль

Розпочато підготовчі роботи з середнього поточного ремонту мосту через річку Тетерів, що на автомобільній дорозі Т-06-08 Малин – Кочерів в місті Радомишль (км 31+211).
Наразі триває демонтаж перильного огородження мосту та тротуарів (лівий проїзд), фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття на мостовому полотні та підходях до нього, розбирання основи дорожнього покритя.
Наступний етап робіт – ремонт прогонових будов та опор.
У межах ремонту передбачається виконати роботи з ремонту бетонних поверхонь, проміжних опор, мостового полотна з влаштуванням деформаційних швів, водлоскидних пристроїв, укріплення укосів конусів та сполучення мосту з насипом, влаштувати підхід до мосту та перекласти існуючі комунікації й виконати роботи з безпеки руху.
Виконавцем робіт стала підрядна організація – переможець державних закупівель ТОВ «Альманах - 2000», роботи виконуються за кошти держбюджету, сума договору: 20 260 тисяч гривень.
Довжина мосту після ремонту становитиме: 228 з половиною погонних метрів з габаритами 7,5 завширшки та з двома тротуарами по півтора метри.
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