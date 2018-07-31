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Житомирські поліцейські знайшли чоловіка, який викрав вогнегасник із маршрутки

Житомирські поліцейські знайшли чоловіка, який викрав вогнегасник із маршрутки30 липня поліцейські Житомирського відділу поліції за місцем проживання 23-річного молодика вилучили викрадений вогнегасник. Сам парубок пояснити причину своїх дій не зміг. Йому може загрожувати відповідальність від штрафу до 3-річного ув’язнення.

20 липня до поліції звернулись представники комунального підприємства із заявою про крадіжку із маршрутного автобуса вогнегасника.

- Особу підозрюваного вдалося встановити завдяки зробленому у салоні відеозапису, ще кілька днів знадобилось, аби з’ясувати фактичне місце проживання чоловіка, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

30 липня поліцейські в одній з квартир обласного центру виявили та вилучили викрадене комунальне майно.

На запитання слідчих про мету крадіжки чоловік відповів риторичним: «Хай буде. По приколу…»

Досудове розслідування за цим фактом проводиться за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відтак молодикові може загрожувати покарання від штрафу до 3 річного ув’язнення.

Також керівник поліції міста розповів про направлення до суду і обвинувального акта щодо 37-річного житомирянина, який на початку червня викрав в обласному центрі штучне покриття з шкільного спортивного майданчика, облаштованого за кошти проекту «Бюджету участі». Цьому крадієві загрожує ув’язнення на термін від 3 до 6 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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