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У Житомирі взято під варту одного із підозрюваних у скоєнні замаху на умисне вбивство

У Житомирі взято під варту одного із підозрюваних у скоєнні замаху на умисне вбивствоПрокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення жителями Дніпропетровщини закінченого замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що сталося у Житомирському районі.

У понеділок, 30 липня 2018 року, за клопотанням, погодженим із прокуратурою області, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира одному із підозрюваних у скоєнні злочину обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

32-річного жителя Дніпропетровської області підозрюють у скоєнні замаху на вбивство з корисливих мотивів (22.07.2018 біля с. Оліївка Житомирського району з вогнепальної зброї був обстріляний автомобіль, унаслідок чого пасажирка одержала поранення).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, п.1,6 ч.2 ст. 115, ст. 263 КК України проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Додатково: санкція найсуворішої статті - 115 КК України - передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
У Житомирі взято під варту одного із підозрюваних у скоєнні замаху на умисне вбивство
У Житомирі взято під варту одного із підозрюваних у скоєнні замаху на умисне вбивство
У Житомирі взято під варту одного із підозрюваних у скоєнні замаху на умисне вбивство
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