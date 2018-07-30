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Поблизу Житомира затримали лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в Україні

Поблизу Житомира затримали лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в УкраїніДвох жителів Дніпропетровщини обґрунтовано підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинного наркоугрупування. У ході досудового розслідування виявлено та вилучено зброю, вибухівку, інші речові докази.

22 липня на Житомирщині невідомі особи обстріляли автомобіль, що рухався автодорогою. У результаті вогнепальне поранення отримала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (Замах на вчинення злочину) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У результаті проведеного комплексу заходів менш ніж за добу розшуківці кримінальної поліції вийшли на підозрюваних. Було встановлено, що вони є мешканцями Дніпропетровської області. На момент затримання один із членів банди – 32-річний житель м. Нікополь – проживав у розважальному комплексі на території Житомирського району. За наявною інформацією, він виконував роль кілера в угрупуванні.

Під час обшуку в орендованому житлі поліцейські вилучили автомат Калашникова з глушником та пістолет з набоями. Крім того, вилучено дві тротилові шашки, механічні детонатори та дві упаковки пластиду. Також вилучено інші речові докази, зокрема «чорну бухгалтерію» щодо операцій з наркотичними засобами.

Затриманому молодикові слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. На цій підставі правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про взяття затриманого під варту.

Ухвалою суду затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави у розмірі 140 тисяч гривень.

Відтак 27 липня, після внесення вказаної суми – чоловік був звільнений з-під варти. Однак поліцейські затримали його знову – за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство. Сьогодні, 28 липня, в одному із судів Житомирської області вирішуватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно затриманого.

«Ми розраховуємо на рішення суду, яке відповідатиме тяжкості злочинів, учинених членами цієї злочинної організації», – підкреслив В’ячеслав Аброськін.

Він також повідомив, що сьогодні поліція затримала 44-річного організатора вказаного злочинного угрупування. За наявною у правоохоронців інформацією, чоловік їхав до Житомира на підтримку затриманому поплічнику. Проте дорогою він не справився з керуванням автомобілем і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп.

Під час огляду місця події в автомобілі вилучено пістолет з глушником, великі суми грошей у гривнях та іноземній валюті, а також наркотичні засоби.

Перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що затримані є членами однієї з найбільших організованих злочинних організацій, що діють на території України. До цієї організації входило близько 30 членів.

«Вказані особи належать до однієї з найбільших злочинних організацій, що діють на території України. Члени організації займаються поставкою та реалізацією наркотичних засобів на території держави», – зазначив В’ячеслав Аброськін, додавши, що члени злочинної організація мали корумповані зв’язки у правоохоронних органах, зокрема – в судах.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності зловмисників до серії злочинів із використанням вибухівки та вогнепальної зброї, вчинених на території держави. Лідера злочинної організації затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Заходи поліції з викриття злочинної діяльності вказаного угрупування продовжуються.

Департамент комунікації Національної поліції України
Поблизу Житомира затримали лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в Україні
Поблизу Житомира затримали лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в Україні
Поблизу Житомира затримали лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в Україні
Поблизу Житомира затримали лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в Україні
Поблизу Житомира затримали лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в Україні
Поблизу Житомира затримали лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в Україні
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