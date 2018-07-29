На Житомирщині затриманому зі зброєю та набоями до неї жителю Нікополя повідомлено про підозру у скоєнні злочину

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області розслідується кримінальне провадження за фактом зберігання та перевезення вогнепальної зброї та бойових припасів до неї без передбаченого законом дозволу жителем м. Нікополь Дніпропетровської області.
У суботу, 28 липня 2018 року, за погодженням із прокуратурою Житомирської області, зазначеній особі повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).
Правоохоронцями встановлено, що 43-річний нікопольчанин при собі зберігав та перевозив на автомобілі «Toyota Camry» пістолет Макарова з глушником та набої до нього. Затримано особу 28.07.2018 працівниками поліції у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі підозрюваного перевіряють щодо причетності до замаху на умисне вбивство, скоєне 22 липня на автодорозі Виступовичі-Житомир, поблизу с. Оліївки Житомирського району та інших злочинів.
Крім цього, у неділю, 29 липня 2018 року, за погодженням із прокуратурою області, подано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.
Прес-служба прокуратури Житомирської області