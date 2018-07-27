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Любарські поліцейські затримали водія-втікача, який смертельно травмував велосипедиста

Любарські поліцейські затримали водія-втікача, який смертельно травмував велосипедиста27 липня уночі до Любарського відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, в якій тяжкі травми отримав велосипедист. Натомість водій автомобіля, який збив потерпілого, з місця пригоди втік. Поліцейські упродовж кількох годин встановили та розшукали і транспортний засіб, і його керманича.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 3.10 на автодорозі Біла Церква-Кременець, поблизу с. Нового Любара. За словами очевидців, невідомий автомобіль збив велосипедиста, що рухався у попутному з ним напрямку, та змісця пригоди втік.

До вказаного села виїхала слідчо-оперативна група Любарського відділення поліції. Було встановлено, що потерпілий є 56-річним жителем с. Нового Любара. Чоловік був госпіталізований до відділення інтенсивної терапії районної лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя і він помер від отриманих травм.

- Під час огляду місця дорожньо-транспортної пригоди поліцейськими було вилучено слідову інформацію, яка допомогла ідентифікувати не лише колір та марку автомобіля, а й загалом транспортний засіб, - розповів начальник Любарського відділення поліції Володимир Сорока. – Відтак подальші наші заходи були спрямовані на встановлення власника «БМВ» та його місця перебування.

20-річного парубка поліцейські застали за місцем проживання у с. Глезне цього ж району, а от свій транспортний засіб він на той момент устиг заховати на території закинутих господарських приміщень недіючого місцевого підприємства.

Хлопець свою причетність до ДТП визнав та пояснив, що у передранковому тумані просто не помітив велосипедиста, що їхав попереду. А коли зрозумів, що вчинив ДТП, то злякався і втік.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Відтак хлопцеві може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
Любарські поліцейські затримали водія-втікача, який смертельно травмував велосипедиста
Любарські поліцейські затримали водія-втікача, який смертельно травмував велосипедиста
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