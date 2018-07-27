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У Бердичеві поліцейські затримали керманича авто зі зброєю

У Бердичеві поліцейські затримали керманича авто зі зброєю 26 липня під час заходів по відпрацюванню міста та району поліцейські зупинили автомобіль «Audi А6». Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено травматичний пістолет та набої до нього. Розпочато кримінальне провадження.

Транспортний засіб з іноземною реєстрацією було зупинено по вул. Шевченка райцентру близько 18.00.

За його кермом перебував, як згодом з’ясувалось, 26-річний місцевий житель. Під час огляду «Аudi» було виявлено пристрій для відстрілу гумових куль та набої калібру 9 мм з металевими наконечниками.

Нині за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про призначення відповідних експертиз вилученого.

Також серед пасажирів автомобіля виявився 29-річний житель м. Хмельницького, який розшукується тамтешньою поліцією у зв’язку з ухиленням від органів досудового розслідування. Чоловік є підозрюваним у вчиненні шахрайства та крадіжки у складі групи осіб. З листопада 2017 року він був оголошений у розшук Хмельницьком районним відділенням поліції. Відтак бердичівські поліцейські затримали чоловіка та передали колегам із сусідньої області.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко, на території Бердичівського району тривають оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на попередження та виявлення адміністративних правопорушень, розкриття учинених злочинів, а також забезпечення публічного порядку та безпеки. До їх проведення залучено додаткові сили поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
У Бердичеві поліцейські затримали керманича авто зі зброєю
У Бердичеві поліцейські затримали керманича авто зі зброєю
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