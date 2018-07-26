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Минулої доби на Житомирщині лісова охорона виявила 2 випадки незаконних рубок дерев

Минулої доби на Житомирщині лісова охорона виявила 2 випадки незаконних рубок деревВ лісовому масиві Стапанівського лісництва державного підприємства «Лугинський держлісгосп АПК» лісопорушники зрізали 20 дерев вільхи.

Лісопродукція «знайшлася» на приватному об’єкті з випалювання деревного вугілля у с. Жеревці Лугинського району.

Відповідні матеріали оформлено та переданодо поліції. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються прізвища підозрюваних осіб, що скоїли незаконну рубку. Розмір шкоди, заподіяної лісу, становить 57,7 тис.грн.

Примітно, що власник приватного підприємства гр. Я. не гребує деревиною сумнівного походження та скуповує незаконно зрубану лісо продукцію, а потім продає «законно» «незаконно» виготовлене деревне вугілля.

Інший випадок незаконної рубки виявили лісові охоронці державного підприємства «Словечанське ЛГ» у Сирницькому лісництві. Мешканець с. Бігунь Овруцького району К. незаконно зрізав 2 сосни та вже намірився продати їх на приватну пилораму, щоб підзаробити.

Проте, замість заробітку тепер він буде змушений сплатити штраф у розмірі 170 грн. та заподіяну лісу шкоду у сумі 9,1 тис.грн. до місцевого бюджету.

Наталія Горай, прес-служба Житомирського ОУЛМГ
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