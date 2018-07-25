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Поліція просить відгукнутися свідків та очевидців страшного ДТП під Житомиром

Поліція просить відгукнутися свідків та очевидців страшного ДТП під ЖитомиромУ рамках досудового розслідування фатальної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 20 липня на автодорозі Київ-Чоп неподалік м. Житомира, триває встановлення усіх обставин. Поліцейські просять відгукнутися очевидців та свідків події.

Трагедія сталася близько 10.30 на 127 км автодороги Київ-Чоп, неподалік с. Глибочиці Житомирського району. Встановлено, що водій маршрутного автобусу «Volkswagen», рухаючись з м. Києва до м. Рівного, скоїв зіткнення з вантажівкою, що рухалася попереду у попутному напрямку.

У результаті ДТП водій автобуса та 9 його пасажирів загинули. Ще 9 людей, які перебували у цьому транспортному засобі, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були доставлені до медичних закладів м. Житомира.

За вказаним фактом проводиться розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Для встановлення усіх обставин ДТП слідчі просять відгукнутися свідків та очевидців події.

Шановні громадяни! У разі, якщо ви володієте інформацією про обставини згаданого ДТП, зверніться до Слідчого управління ГУ Національної поліції в області за адресою: м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37 або за телефонами (0412) 40-74-31 чи 102.

Відділ комунікації поліції в Житомирської області
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