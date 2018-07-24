На Житомирщині затримали росіянина, якого розшукує поліція

Чоловік звернувся до територіального сервісного центру МВС, а натомість – потрапив у поліцію.
У п’ятницю, 20 липня у Новограді-Волинському до територіального сервісного центру МВС № 1844 звернувся чоловік з наміром зареєструвати автомобіль. Ним виявився 51-річний громадянин Російської Федерації, який нині проживає на території Житомирської області.
Однак під час перевірки адміністратор сервісного центру МВС встановив, що клієнт перебуває у розшуку як особа, що переховується від органів досудового слідства.
Про подію негайно повідомили до Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, а чоловіка передано до рук правоохоронців.
Варто відзначити, що у ці ж дні у територіальних сервісних центрах МВС було виявлено два проблемні автомобілі.
Так, 19 липня у територіальному сервісному центрі № 1841 у Житомирі співробітник Експертної служби МВС виявив ознаки зміни ідентифікаційних номерів шасі вантажівки ЗИЛ, а 20 липня у ТСЦ МВС № 1845 у Радомишлі під час огляду автомобіля ВАЗ 21099 фахівець Експертної служби встановив, що елемент кузова вварений кустарним способом.
Інформацію про обидва факти передали до правоохоронних органів.