Ігор Гундич телефонує жителям області, які звернулися на гарячу лінію

Ранкові телефонні дзвінки особисто від голови ОДА Ігоря Гундича надійшли багатьом жителям області цієї суботи.
Сьогодні, 21 липня, Ігор Гундич спілкувався із жителями області, які телефонували на «гарячу лінію» голови ОДА 42-02-02 і записалися на особисту розмову.
«Інколи люди не можуть довірити свою проблему оператору «гарячої лінії». Хтось хоче просто особистого спілкування, хтось хоче бути впевненим, що їх звернення буде розглянуте. Сьогодні люди по-справжньому дивувалися, бо багато хто не очікував на зворотній зв‘язок і дзвінок від голови ОДА. Всі проблемні питання, які я почув, запускаємо в роботу і допоможемо їх вирішити», - прокоментував Ігор Гундич.
Телефонні дзвінки стосувалися питань оздоровлення, пільгового проїзду, ремонту доріг та оформлення земельних ділянок. Всі вони передаються на подальшу роботу профільним підрозділам та залишаються на особистому контролі голови ОДА.
Нагадаємо, на Житомирщині діє «гаряча лінія» голови ОДА 42-02-02. Телефонуйте з понеділка по п‘ятницю з 9:00 до 18:00 год, залишайте звернення оператору або ж записуйтеся на особисту розмову з Ігорем Гундичем. Кожне звернення важливе.