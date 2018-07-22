У зоні ООС за нез'ясованих обставин загинув військовий з Житомирщини

У ніч на 20 липня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув військовослужбовець із Житомирщини Сергій Огороднік.
Про це повідомляє "Мілітарний портал" у twitter.
"Загинув у ніч на 20 липня. Місце і причини загибелі не повідомляються. Ймовірно, небойова втрата. Бійцю залишалось 20 діб до завершення контракту", - ідеться в повідомленні.
Загиблий Сергій Огороднік, 1985 року народження, родом із Малина Житомирської області. На військову службу прийшов у січні 2014 року в 30-у окрему механізовану бригаду. Пізніше підписав контракт з 14-ю бригадою.
26 липня 2014 року був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
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