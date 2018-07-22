Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:09 – У зоні ООС за нез'ясованих обставин загинув військовий з Житомирщини 
  • 16:52 – У ході розслідування ДТП, в якій загинуло 10 осіб, поліцією затримано власника маршрутки 
  • 17:09 – На Житомирщині розпочато розслідування ДТП, що призвела до загибелі 10 осіб 
  • 13:10 – У ДТП під Житомиром загинули 10 осіб, ще 10 - травмовані 
  • 11:21 – На Житомирщині засуджено організатора та учасника злочинної групи за незаконне виготовлення та збут 2,5 тонн алкоголю 

У зоні ООС за нез'ясованих обставин загинув військовий з Житомирщини

У зоні ООС за нез'ясованих обставин загинув військовий з ЖитомирщиниУ ніч на 20 липня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув військовослужбовець із Житомирщини Сергій Огороднік.

Про це повідомляє "Мілітарний портал" у twitter.

"Загинув у ніч на 20 липня. Місце і причини загибелі не повідомляються. Ймовірно, небойова втрата. Бійцю залишалось 20 діб до завершення контракту", - ідеться в повідомленні.

Загиблий Сергій Огороднік, 1985 року народження, родом із Малина Житомирської області. На військову службу прийшов у січні 2014 року в 30-у окрему механізовану бригаду. Пізніше підписав контракт з 14-ю бригадою.

26 липня 2014 року був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

gazeta.ua
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 453
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На сході загинув 20-річний морпіх із Житомира Дмитро Рудь
» Глава держави посмертно нагородив орденом десантника житомирської бригади
» Місто у жалобі: у зоні АТО загинув житомирянин
» Троє житомирських військовослужбовців нагороджені орденом «За мужність» ІІІ ступеня
» Працівник Малинського лісгоспу нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня»
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+