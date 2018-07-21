Прокуратура Житомирщини ефективно забезпечує розгляд звернень громадян та проведення їх особистого прийому

Цьогоріч до органів прокуратури Житомирщини звернулося понад 3 тис громадян із заявами та скаргами, з яких понад 2 тис вирішено по суті.Право на звернення є одним із конституційних прав громадян. З метою гарантування його реалізації державою створено цілу низку профільних установ.Органи прокуратури посідають одне з чільних місць у системі державних органів, робота яких пов'язана з розглядом звернень громадян.Не дивлячись на те, що наразі повноваження прокуратури суттєво змінилися, громадяни продовжують звертатися до прокуратури як до авторитетної установи у пошуку справедливості.Так, у першому півріччі поточного року до органів прокуратури області за захистом своїх прав звернулося понад 3 тис громадян. З вказаних звернень по суті вирішено понад 2 тис, з них обґрунтованими визнано лише 17 скарг та заяв громадян.За відсутності передбачених законом повноважень щодо вирішення порушених у зверненнях питань, до інших відомств за належністю скеровано 870 звернень, або майже кожне четверте з розглянутих. Одночасно авторам цих звернень надано роз’яснення вимог чинного законодавства, у тому числі щодо компетенції органів прокуратури, можливості поновлення порушених прав у судовому або іншому встановленому законом порядку.Аналіз тематики звернень, що надійшли до прокуратури, показав, що найбільше скарг та заяв (59,2%) стосується питань неналежного досудового розслідування в органах поліції області. Це, зокрема, скарги на необ’єктивне ведення та неповноту досудового розслідування, на незаконне закриття кримінальних проваджень. Велика частка скарг надходить на необґрунтоване, на думку заявників, притягнення до кримінальної відповідальності.Крім цього, громадяни скаржаться на неналежний стан нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства (3,4%), здійснення представництва інтересів громадян та держави в суді (3,1%). Також надійшли звернення з питань участі у кримінальному провадженні (1,7%), про права дітей (0,4%) тощо.Важливим напрямом діяльності органів прокуратури Житомирщини, відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», є проведення особистого прийому громадян, у тому числі керівництвом обласного відомства під час виїзду, у містах та районних центрах.З початку цього року працівниками органів прокуратури області забезпечено право понад 800 громадян на особистий прийом. З них безпосередньо керівниками прокуратур прийнято 210 громадян.Кожний п'ятий з них побував на особистому прийомі прокурора області Любомира Війтовича, який, зокрема, проводив особистий прийом жителів міст Житомира, Радомишля, Малина та відповідних районів, території яких належать до юрисдикції Житомирської та Коростишівської місцевих прокуратур. Також 12 виїзних особистих прийомів громадян здійснено першим заступником та заступниками прокурора області.У кожному конкретному випадку, за наявності підстав та в межах компетенції, вживалися заходи для поновлення законних прав та інтересів заявників.Прокуратура області і надалі приділятиме особливу увагу кожному зверненню жителів Житомирщини, об’єктивному, у межах наданих повноважень, вивченню обставин, що призвели до порушення вимог чинного законодавства.У той же час, звертаємо увагу громадян на те, що задля забезпечення належного і своєчасного розгляду звернення та відповідно ефективного захисту своїх прав необхідно, передусім, дотримуватись встановлених Законом України “Про звернення громадян” вимог до написання та подання звернення.Нагадаємо, що відповідно до вимог ст.5 Закону України “Про звернення громадян”, у зверненні в обов’язковому порядку має бути зазначено прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.В електронному зверненні має бути зазначена електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. При цьому, електронне звернення надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати. Дотримання таких умов забезпечить належний розгляд звернення та унеможливить повернення його заявникові як анонімного.Для прикладу, цьогоріч у зв'язку із недотриманням зазначених вимог законодавства заявникам повернуто або залишено без розгляду 63 звернення.Детальніша інформація про порядок особистого прийому та розгляду звернень в органах прокуратури - на веб-сайті прокуратури області https://zhit.gp.gov.ua/ua/timetable.html та у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області за телефоном (0412) 47-03-46.