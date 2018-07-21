Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:52 – У ході розслідування ДТП, в якій загинуло 10 осіб, поліцією затримано власника маршрутки 
  • 17:09 – На Житомирщині розпочато розслідування ДТП, що призвела до загибелі 10 осіб 
  • 13:10 – У ДТП під Житомиром загинули 10 осіб, ще 10 - травмовані 
  • 11:21 – На Житомирщині засуджено організатора та учасника злочинної групи за незаконне виготовлення та збут 2,5 тонн алкоголю 
  • 12:28 – На шляхах державного значення в Житомирській області встановлюють дорожні знаки з маркуванням 

У ході розслідування ДТП, в якій загинуло 10 осіб, поліцією затримано власника маршрутки

У ході розслідування ДТП, в якій загинуло 10 осіб, поліцією затримано власника маршрутки20 липня на 127 км автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Глибочиці Житомирського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки. У результаті на місці події загинули 10 людей та ще 9 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що водій маршрутного автобусу сполученням Київ – Рівне, рухаючись у напрямку м. Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою «DAF» з напівпричепом, що їхала у попутному напрямі попереду у крайній правій смузі під керуванням жителя Тернопільщини, 1981 р.н.

Кермувальник маршрутки, 40-річний житель м. Рівного, та ще 9 його пасажирів від отриманих травм загинули. Серед них:
діти: - житель м. Новоград-Волинського, 2002 р.н.;
- житель с. Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н.;
- громадянка Росії, 2010 р.н.;
дорослі:
- громадянка Росії, 1984 р.н.;
- громадянин Грузії, 1962 р.н.;
- жителька м. Рівного, 1995 р.н.;
- жителька м. Києва, 1964 р.н.;
- жителька м. Києва, 1958 р.н.;
- жителька м. Нової Каховки Херсонської області, 1944 р.н.

Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали також 9 людей, серед них двоє дітей: дівчинка, 2007 р.н., жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, та хлопчик, 2008 р.н., громадянин Росії. Травмовані дорослі є жителями Новоград-Волинська та району (4 осіб) та по одному з м. Коростеня, Ружинського району Житомирщини та м. Рівне.

У ході першочергових заходів поліції із розслідування цієї дорожньо-транспортної пригоди було проведено ретельний огляд місця події та тіл загиблих, вилучено обидва транспортні засоби-учасники ДТП та призначено експертизу їх технічного стану, опитано водія вантажівки, очевидців та потерпілих, рідних загиблого водія мікроавтобусу.

Уже встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутного автобусу, що здійснював перевезення людей. Відтак у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області. Тривають подальші слідчо-розушкові заходи.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно тнесправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

На оперативній нараді у Головному управлінні Нацполіції в області, що відбулась 21 липня, прийнято рішення про вжиття негайних заходів із посилення безпеки на автошляхах регіону.

- Минула доба принесла рекордну кількість загиблих на автошляхах України – і до цього нікому не можна залишатись байдужим. Найбільше постраждалих на Житомирщині. Хоч загалом ми маємо в області тенденцію до зниження кількості дорожньо-транспортних пригод майже на 20%, але учорашня подія – серйозний виклик усім, хто несе відповідальність за безпеку на дорогах. Ми посилюємо увагу до перевізників, разом з з Укратрансінспекцією. Транспортні засоби, що здійснюють перевезення пасажирів, перевірятимуться щодо технічного стану, наявності необхідних дозвільних документів, стану водія та його графіку роботи. Також у межах наявних ресурсів збільшимо кількість патрульних на автошляхах, які жорстко реагуватимуть на найменші порушення Правил дорожнього руху, - наголосив начальник ГУНП В’ячеслав Печененко.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 89
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У ДТП під Житомиром загинули 10 осіб, ще 10 - травмовані
» У Житомирському районі ДТП сталася за участі маршрутного автобусу (ФОТО)
» На Житомирщині у жахливу ДТП потрапив автобус міжнародного сполучення (ФОТО)
» В Ємільчинському районі у результаті ДТП загинули 2 юнака, ще 2 – у лікарні (ФОТО)
» Під Житомиром у ДТП загинула пасажирка мотоцикла
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+