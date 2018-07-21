У ході розслідування ДТП, в якій загинуло 10 осіб, поліцією затримано власника маршрутки

20 липня на 127 км автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Глибочиці Житомирського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки. У результаті на місці події загинули 10 людей та ще 9 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Встановлено, що водій маршрутного автобусу сполученням Київ – Рівне, рухаючись у напрямку м. Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою «DAF» з напівпричепом, що їхала у попутному напрямі попереду у крайній правій смузі під керуванням жителя Тернопільщини, 1981 р.н.
Кермувальник маршрутки, 40-річний житель м. Рівного, та ще 9 його пасажирів від отриманих травм загинули. Серед них:
діти: - житель м. Новоград-Волинського, 2002 р.н.;
- житель с. Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н.;
- громадянка Росії, 2010 р.н.;
дорослі:
- громадянка Росії, 1984 р.н.;
- громадянин Грузії, 1962 р.н.;
- жителька м. Рівного, 1995 р.н.;
- жителька м. Києва, 1964 р.н.;
- жителька м. Києва, 1958 р.н.;
- жителька м. Нової Каховки Херсонської області, 1944 р.н.
Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали також 9 людей, серед них двоє дітей: дівчинка, 2007 р.н., жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, та хлопчик, 2008 р.н., громадянин Росії. Травмовані дорослі є жителями Новоград-Волинська та району (4 осіб) та по одному з м. Коростеня, Ружинського району Житомирщини та м. Рівне.
У ході першочергових заходів поліції із розслідування цієї дорожньо-транспортної пригоди було проведено ретельний огляд місця події та тіл загиблих, вилучено обидва транспортні засоби-учасники ДТП та призначено експертизу їх технічного стану, опитано водія вантажівки, очевидців та потерпілих, рідних загиблого водія мікроавтобусу.
Уже встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутного автобусу, що здійснював перевезення людей. Відтак у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області. Тривають подальші слідчо-розушкові заходи.
Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно тнесправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.
На оперативній нараді у Головному управлінні Нацполіції в області, що відбулась 21 липня, прийнято рішення про вжиття негайних заходів із посилення безпеки на автошляхах регіону.
- Минула доба принесла рекордну кількість загиблих на автошляхах України – і до цього нікому не можна залишатись байдужим. Найбільше постраждалих на Житомирщині. Хоч загалом ми маємо в області тенденцію до зниження кількості дорожньо-транспортних пригод майже на 20%, але учорашня подія – серйозний виклик усім, хто несе відповідальність за безпеку на дорогах. Ми посилюємо увагу до перевізників, разом з з Укратрансінспекцією. Транспортні засоби, що здійснюють перевезення пасажирів, перевірятимуться щодо технічного стану, наявності необхідних дозвільних документів, стану водія та його графіку роботи. Також у межах наявних ресурсів збільшимо кількість патрульних на автошляхах, які жорстко реагуватимуть на найменші порушення Правил дорожнього руху, - наголосив начальник ГУНП В’ячеслав Печененко.
Відділ комунікації поліції Житомирської області