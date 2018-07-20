На Житомирщині розпочато розслідування ДТП, що призвела до загибелі 10 осіб

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області розпочато досудове розслідування за фактом зіткнення маршрутного автобуса та вантажного автомобіля поблизу с. Глибочиця Житомирського району.
У п’ятницю, 20 липня 2018 року, близько 10.40 год на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Глибочиця Житомирського району, сталося зіткнення маршрутного автобусу, який рухався у напрямку м. Житомира та вантажної автомашини із напівпричепом.
Унаслідок зіткнення автомобілів 9 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів області, зокрема, Житомирської обласної лікарні, обласної дитячої лікарні, міської лікарні №1 та Житомирської районної лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.
З метою вивчення обставин, що спричинили аварію, на місце скоєння дорожньо-транспортної події виїжджала група прокурорів у складі заступника прокурора області Олега Мостиховського, начальника відділу прокуратури області Сергія Глазунова, керівника Житомирської місцевої прокуратури Андрія Грабовича та його заступника Віктора Толочка.
Також на місце скоєння зіткнення автобуса та вантажівки виїжджало керівництво Головного управління Нацполіції в області та слідчо-оперативна група, патрульні поліції, рятувальники, які продовжують проводити усі необхідні розшукові (слідчі) дії для встановлення причин та обставин, що призвели до трагедії.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.
Розслідування смертельної дорожньо-транспортної події перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області, вживаються вичерпні заходи для швидкого та об’єктивного встановлення всіх обставин події.
Колектив прокуратури Житомирської області висловлює співчуття сім’ям та близьким, чиї рідні загинули у дорожньо-транспортній події.