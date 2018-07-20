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У ДТП під Житомиром загинули 10 осіб, ще 10 - травмовані

У ДТП під Житомиром загинули 10 осіб, ще 10 - травмованіУ Житомирській області на 127 км автодороги Київ - Чоп сталося зіткнення маршрутного автобуса і великогабаритної вантажівки, унаслідок чого загинули 10 осіб, ще десятеро госпіталізовані з різними травмами.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, в п'ятницю близько 10.40, за попередніми даними, водій маршрутного автобуса (ймовірно, сполученням Київ - Рівне), рухаючись у напрямку Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою DAF із напівпричепом.

"Станом на 11.30 відомо, що внааслідок ДТП 10 людей загинули, ще 10 з отриманими травмами різного ступеня тяжкості доправлені до медичних установ", - наголошується в повідомленні.

Аварія сталася на 127 км автошляху Київ - Чоп, неподалік села Глибочиця Житомирського району.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в області та Житомирського відділення поліції, патрульні, рятувальники і медики.
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