Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:21 – На Житомирщині засуджено організатора та учасника злочинної групи за незаконне виготовлення та збут 2,5 тонн алкоголю 
  • 12:28 – На шляхах державного значення в Житомирській області встановлюють дорожні знаки з маркуванням 
  • 10:11 – На Житомирщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено викритого на хабарі слідчого поліції 
  • 17:21 – На Житомирщині керівництво товариства підозрюють у привласненні понад півмільйона гривень бюджетних коштів 
  • 12:57 – Житомирщина може стати першою областю, де не буде «білих плям» на карті децентралізації 

На Житомирщині засуджено організатора та учасника злочинної групи за незаконне виготовлення та збут 2,5 тонн алкоголю

На Житомирщині засуджено організатора та учасника злочинної групи за незаконне виготовлення та збут 2,5 тонн алкоголюПрокуратурою Житомирської області забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно організованої групи, яка налагодила незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту алкогольної продукції.

Вироком Черняхівського районного суду 18.07.2018 організатора та одного учасника злочинного об’єднання визнано винними у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення організованою групою алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, з використанням обладнання для масового виробництва) та призначено покарання у виді штрафу на загальну суму 55 тис грн.

Також суд постановив конфіскувати у дохід держави 2,5 тонни незаконно виготовленої алкогольної продукції, знаряддя і засоби вчинення злочину та обладнання для масового виробництва алкоголю.

Як повідомлялося раніше, 30-річний житель Черняхова, з метою одержання незаконних прибутків, залучивши ще двох жителів Житомирщини, організував злочинну групу, яка протиправно виготовляла, зберігала з метою збуту та збувала алкогольні напої на території області у період з листопада 2017 по лютий 2018 роки.

Правоохоронці під час обшуків у місцях незаконної діяльності ділків вилучили понад 2,5 тонни фальсифікату, а також обладнання для його виробництва та транспортні засоби для перевезення і збуту.

Викрито та припинено нелегальний алкогольний бізнес завдяки спільним злагодженим діям прокуратури та працівників Управління захисту економічної діяльності в області ДЗЕ Нацполіції України.

Стосовно ще одного, третього, співучасника організованої злочинної групи судове слідство триває.
Прес-служба прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 37
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині прокуратурою та податківцями викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції
» На Житомирщині судитимуть організатора та членів злочинної групи за збут особливо небезпечних наркотиків
» Прокуратура Житомирщини повідомила про підозру підприємцю, у якого на підпільному виробництві вилучено понад 1,2 тонни фальсифікованого алкоголю
» У Житомирі за збут наркосировини судитимуть організатора злочинної групи екс-поліцейського та двох її учасників
» На Житомирщині засуджено учасників організованої злочинної групи
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+