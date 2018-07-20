На Житомирщині засуджено організатора та учасника злочинної групи за незаконне виготовлення та збут 2,5 тонн алкоголю

Прокуратурою Житомирської області забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно організованої групи, яка налагодила незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту алкогольної продукції.
Вироком Черняхівського районного суду 18.07.2018 організатора та одного учасника злочинного об’єднання визнано винними у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення організованою групою алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, з використанням обладнання для масового виробництва) та призначено покарання у виді штрафу на загальну суму 55 тис грн.
Також суд постановив конфіскувати у дохід держави 2,5 тонни незаконно виготовленої алкогольної продукції, знаряддя і засоби вчинення злочину та обладнання для масового виробництва алкоголю.
Як повідомлялося раніше, 30-річний житель Черняхова, з метою одержання незаконних прибутків, залучивши ще двох жителів Житомирщини, організував злочинну групу, яка протиправно виготовляла, зберігала з метою збуту та збувала алкогольні напої на території області у період з листопада 2017 по лютий 2018 роки.
Правоохоронці під час обшуків у місцях незаконної діяльності ділків вилучили понад 2,5 тонни фальсифікату, а також обладнання для його виробництва та транспортні засоби для перевезення і збуту.
Викрито та припинено нелегальний алкогольний бізнес завдяки спільним злагодженим діям прокуратури та працівників Управління захисту економічної діяльності в області ДЗЕ Нацполіції України.
Стосовно ще одного, третього, співучасника організованої злочинної групи судове слідство триває.
Прес-служба прокуратури Житомирської області