Близько 24 тисяч нових працівників потребували упродовж півроку підприємства Житомирщини

Упродовж першої половини нинішнього року роботодавці Житомирської області проінформували центри зайнятості про наявність 23,7 тис. вакансій. Кожна четверта пропозиція роботи була на підприємствах переробної промисловості, кожна шоста - у сільському чи лісовому господарстві або в торгівлі.
За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації машин; представників найпростіших професій; кваліфікованих робітників з інструментом та працівників сфери торгівлі та послуг.
Серед кваліфікованих робітників найбільш затребуваними були водії, швачки, трактористи, слюсарі, електрогазозварники, фрезерувальники каменю, електромонтери тощо.
З-поміж працівників сфери послуг стійким попитом користувались продавці, кухарі, охоронники, офіціанти, бармени, соціальні робітники та ін.
Високий попит спостерігався на професіоналів та фахівців – бухгалтерів, фармацевтів, лікарів, медичних сестер, вчителів, інженерів різних галузей.
У сільськогосподарському секторі існувала потреба в робітниках на лісокультурні (лісогосподарські) роботи, хмелярах та робітниках з догляду за тваринами.
Серед найпростіших професій витребуваними були укладальники-пакувальники, комплектувальники проводів, комірники, підсобні робітники,
прибиральники, вантажники, сторожі, двірники та кухонні робітники.
Станом на 1 липня 2018 року у базі даних обласної служби зайнятості налічувалося 3,4 тис. вакансії, що на 15% більше, ніж торік на цю дату. Навантаження на 1 робоче місце складало 4 претенденти з числа безробітних (станом на 1 липня 2017 року – 6).
Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив майже 4700 грн. (на 1 липня 2017 року – близько 3800 грн.).
Високий рівень щомісячної винагороди за працю пропонували робітникам з обслуговування та експлуатації устаткування і машин (середній розмір у вакансіях – понад 5200 грн), кваліфікованим робітникам з інструментом (близько 5000 грн) та працівникам держустанов (понад 4900 грн).
Максимум пропонованої зарплати зафіксовано у вакансіях начальника колійного поста (16,7 тис.грн.), головного зоотехніка (15 тис.грн.), інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів (13 тис.грн.), піскоструминника (12,5 тис.грн.), оператора склоформувальних машин (12 тис.грн.), водія тролейбуса (11 тис. грн.), комплектувальника проводів (10,5 тис.грн.), технолога (10 тис.грн.).
До відома, на 1 липня 2018 року було зареєстровано 14,5 тис. безробітних осіб, що на 9% менше, ніж на відповідну дату минулого року