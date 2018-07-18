За п’ять місяців цього року депутати Житомирської міськради вже витратили більше 4 мільйонів на потреби своїх округів

За п’ять місяців поточного року депутати Житомирської міської ради вже спрямували на потреби своїх виборчих округів 4,1 млн грн.
Про це зазначено у відповіді на інформаційний запит Житомир.info
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«У 2017 році за пропозиціями депутатів було спрямовано 4 123 381 грн з коштів, передбачених на забезпечення потреб виборчого округу м.Житомир. У період з 01.01.2018 по 01.06.2018 за пропозиціями депутатів було спрямовано 4 104 614 грн з коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу м.Житомир», - йдеться у листі за підписом мера Сергія Сухомлина.
Нагадаємо, цього року кожному з 42 депутатів міської ради виділяється по 150 тис. грн на потреби округів, цю суму планують збільшити ще на 50 тисяч.
Станом на 1 червня 2018 року всі депутати вже почали використовувати кошти з міського бюджету. Зокрема, керівники комунальних та приватних підприємств продовжують фінансово допомагати своїм закладам: головний лікар міської дитячої лікарні Володимир Башек (фракція БПП) вже направив 50 тис. грн на цю комунальну установу; директор приватного ЖЕКу №4 Володимир Тичина (Опозиційний блок) спрямував на своє ПП 140 тис. грн. А депутат Василь Кучик (Опозиційний блок) допомагає ЖЕКу №5, яким зараз керує його син: він виділив цьому комунальному підприємству 18 тис. грн на поточний ремонт.
Члени фракції ВО «Свобода» традиційно віддають депутатські кошти на матеріальну допомогу: Віктор Брокарєв – 150 тис. грн, Геннадій Махорін – 136 тис. грн, Сергій Онищук – 85 тис. грн, Михайло Боровський – 142 тис. грн, Олег Черняхович – 135 тис. грн.