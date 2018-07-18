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На шляхах державного значення в Житомирській області встановлюють дорожні знаки з маркуванням

На шляхах державного значення в Житомирській області встановлюють дорожні знаки з маркуваннямНа замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області в межах експлуатаційного утримання шляхів триває заміна та встановлення дорожніх знаків.

Станом на середину липня на шляхах державного значення області замінено та встановлено майже 1112 попереджувальних та інформаційно- вказівних знаків.

Зважаючи на досвід, знаки встановлюються з унікальним маркуванням, що стане в нагоді, коли дорожній знак зникне чи з’явиться в іншому місці.

Роботи з безпеки руху проведені та тривають на автомобільних дорогах М-07 Київ-Ковель, М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський, Н-03 Житомир - Чернівці.

Для інформації: дорожні знаки України регулюються поєднанням норм, встановлених Віденською конвенцією про дорожні знаки й сигнали, Європейським Союзом та Міністерством інфраструктури України. Перша необхідність національного стандарту для доріг й дорожніх знаків стала очевидною за появи України як незалежної держави. Знаки викладені у 7 окремих категорій, заснованих на значущості: попереджувальні знаки, знаки пріоритету, заборонні знаки, наказові знаки, інформаційно-вказівні знаки, знаки сервісу та додаткові знаки.

Прес-служба САД у Житомирській області
На шляхах державного значення в Житомирській області встановлюють дорожні знаки з маркуванням
На шляхах державного значення в Житомирській області встановлюють дорожні знаки з маркуванням
На шляхах державного значення в Житомирській області встановлюють дорожні знаки з маркуванням
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