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На Житомирщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено викритого на хабарі слідчого поліції

На Житомирщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено викритого на хабарі слідчого поліціїЗа матеріалами Служби безпеки України у Житомирі засуджено викритого на хабарі слідчого Головного управління Національної поліції в області.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав від учасника дорожньо-транспортної пригоди дві з половиною тисячі гривень. За вказану суму посадовець обіцяв сприяння у поверненні автомобіля, вилученого і визнаного речовим доказом у кримінальному провадженні.

У березні 2016 року оперативники спецслужби та працівники прокуратури затримали зловмисника на одній з центральних вулиць Житомира після одержання другої частини хабара.

Корольовський районний суд Житомира визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією 1/3 належного йому на праві власності майна.

Також злочинця позбавлено права обіймати атестовані посади у правоохоронних органах терміном на три роки.

Вирок набув законної сили.

Прес-група УСБ України
в Житомирській області

На Житомирщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено викритого на хабарі слідчого поліції
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