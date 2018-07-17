На Житомирщині керівництво товариства підозрюють у привласненні понад півмільйона гривень бюджетних коштів

Під процесуальним керівництвом Коростенської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення службовими особами товариства, що у Лугинському районі, бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Установлено, що керівництвом ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» у 2014 році укладено договір із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про поставку 740 тонн зерна кукурудзи майбутнього врожаю на загальну суму 740 тис грн.
Однак посадові особи товариства, насправді не маючи наміру виконувати умови договору, достовірно знаючи, що кукурудза посіяна з порушенням оптимальних строків, а посіви знаходяться у незадовільному стані, не вжили, відповідно до технології вирощування кукурудзи, жодних заходів для покращення стану посівів.
Натомість ділки одержали з банківського рахунку підприємства понад 553 тис грн бюджетних коштів, перерахованих ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» відповідно до договору, які шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили.
На підставі здобутих органами досудового слідства незаперечних доказів, керівництву ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
На даний час досудове розслідування, яке проводить слідче відділення Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в області, перебуває на завершальній стадії, вживаються вичерпні заходи для скерування обвинувального акту до суду.
Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.