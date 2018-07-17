Житомирщина може стати першою областю, де не буде «білих плям» на карті децентралізації

Житомирщина може стати першою областю, де буде Перспективний план формування об’єднаних громад без «білих плям».
Про це зазначив голова облдержадміністрації сьогодні, 17 липня, під час засідання регіональної робочої групи з розроблення перспективного плану формування територіальних громад Житомирської області.
«До серпня ми маємо погодити Перспективний план. Він не буде принципово новим, а у більшості випадків співпадатиме з тим, який погоджували раніше. Ми не будемо залишати білих плям на території області. Всі міста, у першу чергу, обласного значення, мають так само приєднати до себе території і стати об’єднаними територіальними громадам. Житомирщина може стати першою областю, територія якої на 100% буде охоплена ОТГ», – наголосив Ігор Гундич.
Члени робочої групи розглянули усі райони області та погодили створення ОТГ або приєднання територій до вже існуючих. За новим перспективним планом, який вноситимуть на розгляд сесії, на Житомирщині буде 64 ОТГ.
Якщо сільські ради хочуть приєднатися до тієї чи іншої спроможної громади, мають інше бачення об’єднання, вони мають до понеділка, 23 липня, подати пропозиції та побажання жителів.
Перспективний план буде затверджуватися депутатами обласної ради на черговій сесії, яка відбудеться 26 липня.