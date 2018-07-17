Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:57 – Житомирщина може стати першою областю, де не буде «білих плям» на карті децентралізації 
  • 21:09 – Результати в цифрах: статистика територіального сервісного центру МВС у Житомирі за півроку 
  • 15:47 – З 16-го липня телеканал “Житомир” починає мовлення під назвою “UA: ЖИТОМИР” 
  • 15:10 – На Житомирщині з обійстя посвареного подружжя поліція вилучила гранату 
  • 12:21 – На Житомирщині прокуратура попередила незаконне використання майже 15 млн грн бюджетних коштів 

Житомирщина може стати першою областю, де не буде «білих плям» на карті децентралізації

Житомирщина може стати першою областю, де не буде «білих плям» на карті децентралізаціїЖитомирщина може стати першою областю, де буде Перспективний план формування об’єднаних громад без «білих плям».

Про це зазначив голова облдержадміністрації сьогодні, 17 липня, під час засідання регіональної робочої групи з розроблення перспективного плану формування територіальних громад Житомирської області.

«До серпня ми маємо погодити Перспективний план. Він не буде принципово новим, а у більшості випадків співпадатиме з тим, який погоджували раніше. Ми не будемо залишати білих плям на території області. Всі міста, у першу чергу, обласного значення, мають так само приєднати до себе території і стати об’єднаними територіальними громадам. Житомирщина може стати першою областю, територія якої на 100% буде охоплена ОТГ», – наголосив Ігор Гундич.

Члени робочої групи розглянули усі райони області та погодили створення ОТГ або приєднання територій до вже існуючих. За новим перспективним планом, який вноситимуть на розгляд сесії, на Житомирщині буде 64 ОТГ.

Якщо сільські ради хочуть приєднатися до тієї чи іншої спроможної громади, мають інше бачення об’єднання, вони мають до понеділка, 23 липня, подати пропозиції та побажання жителів.

Перспективний план буде затверджуватися депутатами обласної ради на черговій сесії, яка відбудеться 26 липня.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 43
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомирщина має всі шанси стати областю, яка першою пройде процес децентралізації
» Ігор Гундич: Сподіваюся, Житомирщина пройде весь процес децентралізації добровільно
» Робоча група з децентралізації погодила створення ще 4 громад на Житомирщині
» Ігор Гундич: Житомирщина у п’ятірці кращих областей
» Житомирщина – лідер за темпами створення ОТГ у 2016 році
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+