Результати в цифрах: статистика територіального сервісного центру МВС у Житомирі за півроку

Протягом першого півріччя 2018-го року сервісні центри МВС в Житомирській області провели 20 607 реєстраційних операцій і поповнили місцеві бюджети на майже 4 мільйони гривень. У Житомирі в територіальному сервісному центрі № 1841 за цей період виконали 10 158 операцій.
Упродовж 6 місяців цього року співробітники територіального сервісного центру № 1841 у Житомирі підготували 3 3519 кандидатів у водії та видали 5 531 посвідчення водія. Із загального числа 2 842 посвідчення видано вперше, 43 % іспитів складено з першого разу. Загалом сервісні центри МВС в Житомирській області підготували 9 448 кандидатів і видали 12 193 водійських посвідчення.
Разом з тим під час реєстрацій та перереєстрацій транспортних засобів адміністратори ТСЦ № 1841 спільно з працівниками Експертної служби МВС виявляли авто з підробленими номерами агрегатів. Таких «проблемних» автомобілів у Житомирі протягом півріччя виявили 17. Ще 2 транспортних засоби виявилися такими, що викрадені або перебувають у розшуку.
Завдяки уважності співробітників сервісних центрів, на Житомирщині загалом зафіксовано 7 фактів підробки документів, 2 з них виявили безпосередньо у Житомирському сервісному центрі. Про кожен з таких випадків негайно повідомляли до правоохоронних органів.
Ще одна послуга, яка користується значним попитом навіть у тих, хто не має авто – видача довідок про наявність або відсутність судимості. Протягом 6 місяців у Житомирі замовили 2 146 таких документів. Загалом отримати довідку у Житомирській області виявили бажання 5 430 громадян.
Регіональний сервісний центри МВС в Житомирській області
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