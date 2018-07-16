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З 16-го липня телеканал “Житомир” починає мовлення під назвою “UA: ЖИТОМИР”

З 16-го липня телеканал “Житомир” починає мовлення під назвою “UA: ЖИТОМИР”Логотип UA: є своєрідним знаком якості Суспільного, що призначається філіям за результатами моніторингів ефіру мовника.

«Статус UA, який отримала Житомирська філія у червні на День журналіста, стимулював команду. Це велика відповідальність. Розслаблятись не час. Ми сформували «хребет» і активно нарощуємо м’язи. Зараз важливо оперативно поінформувати глядачів про зміну логотипа і «одягу» каналу», зазначив продюсер UA: ЖИТОМИР Володимир Ладижець.

Про присвоєння Житомирській і Харківській філіям статусу і логотипу UA 6-го червня оголосив Микола Чернотицький – член правління ПАТ "НСТУ", відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури. Відтепер вони отримали назви UA: ЖИТОМИР та UA: ХАРКІВ.

«Логотип UA: – знак якості й дотримання стандартів журналістики. Колективи Житомирської і Харківської філії показали значне покращення якості роботи, дотримання стандартів мовлення Суспільного. Наші філії якісно зростають, незважаючи на всі перешкоди. Радий приєднанню ще двох регіональних дирекцій до «родини UA», – сказав Микола Чернотицький.

Рішення про присвоєння нової назви філіям Суспільного ґрунтується на результатах моніторингу ефірів усіх регіональних мовників. Керівники творчих напрямів стежать за відповідністю журналістським стандартам, цінностям Суспільного. У поточному періоді ці 2 регіональні дирекції показали найкращі результати і були відзначені як такі, що відповідають стандартам якості Суспільного. Настав час внести візуальні зміни у оформлення каналів.

«Логотип UA: Житомир, який ми отримали, - це оцінка праці і відданості принципам Суспільного. Потрібно не тільки заслужити нагороду, а й щоразу підтверджувати свій високий рівень. Для мене, як для менеджера, залишаються актуальними питання життєдіяльності філії, її позитивний фінансовий та господарський потенціал», - коментує менеджер UA: ЖИТОМИР Артур Самарцев.
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