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Стипендії для молоді голови облдержадміністрації: як отримати?

Стипендії для молоді голови облдержадміністрації: як отримати?Молодь Житомирщини може отримати стипендії за досягнення у науці, культурі та спорті за рахунок обласного бюджету. В області діє кілька програм для підтримки молодих та талановитих людей, котрі вже мають неабиякі здобутки у певних сферах.

Так стипендіатами може бути учнівська або студентська молодь віком до 35 років. У сфері освіти та науки шанс отримати обласну стипендію є у тих наполегливих молодих людей, котрі здобули перемогу у різних Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Зокрема на теренах Житомирщини запроваджені стипендії імені талановитих земляків для студентів та молодих науковців: Корольова, Ольжича, Кавуна, Бакки. Зазначена щомісячна стипендія встановлюється студентам та молодим науковцям у розмірі двох мінімальних академічних стипендій студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, призначається терміном на один рік.

Навчальні заклади подають свої пропозиції щодо кандидатів до управління освіти та науки облдержадміністрації, після чого комісія визначає переможців, тобто тих молодих науковців, котрі будуть отримувати стипендію протягом року.

Також щороку напередодні дня Молоді України відзначається 20 молодих людей, котрі отримають стипендію обдарованої молоді – разова виплата по 1 тис. грн. Переможці визначаються у таких номінаціях «За особисту мужність», «За наукові досягнення», «За творчі досягнення», «За спортивні досягнення» і отримують стипендію голови ОДА.

Цього року також управління культури та туризму облдержадміністрації відзначить 30 молодих талановитих людей Житомирщини, котрі протягом року отримуватимуть стипендію у розмірі 1 тис. грн. Подання кандидатур на здобуття стипендії здійснюють керівники установ і закладів різних сфер діяльності та форм власності, обласними організаціями творчих спілок України. Кандидатом на отримання стипендії може стати молода людина віком до 30 років, яка займається творчою діяльністю. Перевага надається учасникам хореографічних колективів. Комісія, яка утворена відповідно до спільного розпорядження голови обласної ради та голови облдержадміністрації, здійснює відбір кандидатур щороку. Планується, що нове засідання комісії відбудеться у липні 2018 року.

Увага приділяється й спортсменам нашої області. Призначаються стипендії Житомирської обласної державної адміністрації для провідних спортсменів області та їх тренерів з метою належної підготовки та участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. Розмір стипендії може бути від 800 до 4 тис. грн.

Висунення спортсменів-кандидатів на здобуття стипендії проводять старші тренери збірних команд області з виду спорту, голови обласних спортивних федерацій (осередків Всеукраїнських спортивних федерацій), керівники фізкультурно-спортивних установ та організацій.

Молода талановита та наполеглива людина – житель Житомирщини – обов’язково буде відзначена за свої досягнення та працю в сфері науки, культури чи спорту на обласному рівні.
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