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На Житомирщині з обійстя посвареного подружжя поліція вилучила гранату

На Житомирщині з обійстя посвареного подружжя поліція вилучила гранатуПодія мала місце уночі 13 липня у Чуднівському районі. Під час сімейної сварки нетверезий господар погрожував дружині підірвати боєприпас у домоволодінні. Поліцейські вилучили небезпечну річ і розпочали кримінальне провадження.

Близько 3-ї ночі до Чуднівського відділення поліції надійшло повідомлення про вибухонебезпечну сімейну сварку між подружжям у с. Бейзимівці.

Для з’ясування обставин на місце події виїхали працівники сектору реагування патрульної поліції. Виявилось, господар був у нетверезому стані і голосно з’ясовував стосунки зі своєю дружиною. Жінка пожалілася: побоюється, що неадекватний господар здійснить свої погрози і підірве гранату, яка нібито є у домоволодінні. Агресивного чоловіка поліцейські вивели на вулицю та забезпечили нагляд за ним.

– Водночас у ході здійсненого візуального огляду приміщень обійстя у конюшні на стіні було виявлено поліетиленовий пакет, в якому дійсно знаходилась ручна граната з роз’єднаним запалом. За таких обставин на місце події було викликано працівників вибухотехнічної служби ГУНП, - розповів начальник Чуднівського відділення поліції Анатолій Корнієць.

Фахівці вилучили боєприпас. За їх попередніми висновками, це сучасна граната РГД-5, цілком придатна до використання і може становити небезпеку для оточуючих.

За словами господаря, вибухонебезпечну річ «знайшла і принесла до обійстя дружина».

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ. Походження вилученої гранати нині з’ясовується. Слідчими підготовлено подання до суду про направлення боєприпасу на експертне дослідження.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
На Житомирщині з обійстя посвареного подружжя поліція вилучила гранату
На Житомирщині з обійстя посвареного подружжя поліція вилучила гранату
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