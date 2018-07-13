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На Житомирщині прокуратура попередила незаконне використання майже 15 млн грн бюджетних коштів

На Житомирщині прокуратура попередила незаконне використання майже 15 млн грн бюджетних коштівЗ метою захисту економічних інтересів держави, Бердичівською місцевою прокуратурою у березні цього року заявлено позов щодо визнання недійсним рішення тендерного комітету дитячого оздоровчого закладу, що в смт. Любар, про визначення переможця відкритих торгів щодо закупівлі робіт за бюджетні кошти на суму 14, 9 млн грн та відповідно укладеного договору.

Йдеться про те, що дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Світанок» Любарської райдержадміністрації у грудні 2017 року неправомірно укладено договір з ТОВ «Українська інвестиційна енергетична компанія» про виконання робіт з будівництва плавального басейну, вартістю 14, 9 млн грн.

Однак установлено, що тендерна пропозиція підрядника не відповідала вимогам замовника та підлягала відхиленню згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

Зокрема, учасник не надав розрахунки вартості окремих матеріальних ресурсів, які є предметом закупівлі, а також не включив їх ціни до загальної вартості тендерної пропозиції. До того ж, ще й неправильно провів розрахунок загальновиробничих витрат, що призвело до збільшення договірної ціни.

Позовні вимоги місцевої прокуратури господарський суд Житомирської області визнав обґрунтованими та прийняв справу до провадження.

Лише після цього обома сторонами у добровільному порядку розірвано договір про закупівлю робіт, а тендерним комітетом оголошено та проведено нову процедуру відкритих торгів щодо спорудження плавального басейну в смт Любар для дитячого оздоровчого закладу.

Відтак, органами прокуратури попереджено незаконне використання бюджетних коштів під час тендерних закупівель.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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