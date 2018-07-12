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На шляхах державного значення Житомирщини на ще одне безпечне перехресття стало більше

На шляхах державного значення Житомирщини на ще одне безпечне перехресття стало більшеДля підвищення рівня безпеки руху на перехресті доріг державного значення М-21 Виступовичі - Житомр - Могилів-Подільський та місцевого С-060607 Гуйва-Озерне встановлено 10 транспортних та 8 пішохідних світлодіодних світлофорів. Над пішохідними переходами влаштовано освітлення з використанням шести світлодіодних ліхтарів.

Крім того, встановлено 16 дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 "Пішохідний перехід" та нанесено дорожню розмітку 1.14.2 "Позначення регульованого пішохідного переходу" - 14,2.

"На замовлення Служби автомобільних доріг згідно з ДСТУ були виконані роботи із заміни світлофорів на більш сучасні та проведено ряд робіт для забезпечення безпеки руху на даному перехресті", - пояснив начальник САД у Житомирській області Геннадій Савченко.

Прес-служба САД у Житомирській області
На шляхах державного значення Житомирщини на ще одне безпечне перехресття стало більше
На шляхах державного значення Житомирщини на ще одне безпечне перехресття стало більше
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