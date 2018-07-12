На шляхах державного значення Житомирщини на ще одне безпечне перехресття стало більше

Для підвищення рівня безпеки руху на перехресті доріг державного значення М-21 Виступовичі - Житомр - Могилів-Подільський та місцевого С-060607 Гуйва-Озерне встановлено 10 транспортних та 8 пішохідних світлодіодних світлофорів. Над пішохідними переходами влаштовано освітлення з використанням шести світлодіодних ліхтарів.
Крім того, встановлено 16 дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 "Пішохідний перехід" та нанесено дорожню розмітку 1.14.2 "Позначення регульованого пішохідного переходу" - 14,2.
"На замовлення Служби автомобільних доріг згідно з ДСТУ були виконані роботи із заміни світлофорів на більш сучасні та проведено ряд робіт для забезпечення безпеки руху на даному перехресті", - пояснив начальник САД у Житомирській області Геннадій Савченко.
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