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10 тисяч гривень винагороди за інформацію про злочинців, які обікрали волонтерку Юлю Толмачову, - Борислав Розенблат

10 тисяч гривень винагороди за інформацію про злочинців, які обікрали волонтерку Юлю Толмачову, - Борислав РозенблатНародний депутат України Борислав Розенблат оголосив про винагороду у 10 тисяч гривень тому, хто надасть достовірну інформацію про злодіїв, які обікрали склад волонтерки Юлії Толмачової. Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці у фейсбуці ввечері 11 липня.

«Увага!!! 10 тисяч гривень винагороди тому, хто допоможе впіймати злодіїв, які обікрали склад нашої волонтерки Yuliya Tolmachova!
Оплату гарантую!

Інформацію передавайте за телефоном Юлі: 067-783-48-14.

Після того, як інформація про крадіїв підтвердиться, переведу 10 тисяч гривень на вашу банківську картку.

Разом - сила!!!» - написав Борислав Розенблат.

На складі волонтерки зберігалися цінні речі, які вона мала відвезти військовим на Схід уже 13 липня. Про крадіжку Юлія Толмачова повідомила у середу, 11 липня. Сам злочин відбувся, коли жінка була на реабілітації.

«Житомиряни! Сьогодні я отримала постріл в серце - я виявила, що з мого гаража вкрали дуже багато того, що всім миром ми збирали для хлопців на передку. Вкрадено форму, спеціальну амуніцію, плитоноски, взуття, каву, енергетики, навіть мій фронтовий «бронік» та багато-багато іншого. Я з таким трудом дістала для розвідника взуття 48 розміру - його теж вкрали! Як так можна, якась сволота , можна сказати, вкрала чиєсь житття там, на передку, адже всі знають, що все, що ми з такими потугами збираємо - все це рятує життя. Крадії, де ваша совість, де ваша порядність! Хоч чи можна вас назвати людьми, бо ви вкрали у хлопців, що вас же захищають! Злодії були в рукавичках, півдня працювала поліція, кінологи з собаками , але крадії навіть перевдягли взуття на нове і сліди обриваються біля гаражу, плюс пройшов дощ. Це пограбування сталося під час мого перебування на реабілітації в Карпатах, приблизно 6-7 липня. Тварюки, якщо ви це читаєте - поверніть вкрадене, це чиїсь життя, якщо у вас є хоч краплина совісті!», - написала Юлія Толмачова у фейсбуці.

Борислав Розенблат сподівається, що на його заклик відреагують ті, хто бачив чи знає тих, хто обікрав волонтерський склад.

«Я хочу допомогти Юлі, усім житомирянам, які збирали ці речі. Треба знайти злочинців! Багато людей віддають військовим усе, що можуть. Юля, ризикуючи життям, возить допомогу на Схід, у неї вже було поранення, але вона не здається і продовжує свою благородну справу. Тому ще цинічніше виглядає ця крадіжка, адже це допомога для військових,» - наголошує народний депутат Борислав Розенблат.
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