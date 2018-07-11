До всеукраїнської акції на підтримку полонених у Житомирі долучився колишній в’язень «Російської православної армії»

«Забуття гірше за зраду», - під таким гаслом у Житомирі 11 липня пройшла всеукраїнська акція «Свободу полоненим». Підтримати українців, яких поневолили й тримають у катівнях РФ та на тимчасово окупованих територіях, на майдан Корольова прийшло близько трьох десятків людей.
«Зібралися ми в черговий раз під стінами Житомирської облдержадміністрації, аби виступити в черговий раз в підтримку бранців Кремля. Українців, котрі незаконно утримуються на території ворожої нам Російської Федерації, тимчасово окупованих регіонів, ОРДЛО так званого, та тимчасово окупованого Криму. Ми виступаємо сьогодні з таким гаслом, що «Забуття гірше за зраду», і я вважаю, що кожен патріот України має сьогодні на власному рівні принаймні зробити усе можливе, щоб пришвидшити повернення українців додому. У мене вже є звернення, зареєстрований лист на голову обласної ради, на пана Ширму, під ним вже підписалась низка громадських організацій та патріотів міста Житомира. Як мінімум ми маємо прийняти законопроект по обміну полоненими, по їхній реабілітації та якоїсь від держави грошової компенсації для тих, хто перебував у полоні, в тих тортурах», - каже учасник акції Олег Чечевиця.
З-поміж учасників акції присутній і колишній полонений Володимир Грибан, який не зі слів знає, що таке ворожі тортури.
«Влітку 2014 року, а саме в липні, я волонтерською поїздкою поїхав в зону проведення бойових дій і там, безпосередньо на об’їзній Донецька, потрапив у полон, так звану «Російську православну армію». Перебував у полоні 61 день. Умови утримання, звичайно, жахливі, ставлення до полонених вкрай жахливе. Тобто, постійні побиття, цькування, психологічний тиск, людей намагаються перевербовувати. Немає механізмів, самого закону, де був би прописаний механізми реабілітації людей, які пройшли полон. Якщо ці механізми будуть прописані, то держава та чиновники будуть зацікавлені у тому, щоб швидше витягнути цих хлопців звідти», - розповідає колишній полонений Володимир Грибан.
Упродовж акції присутні висловлювали свою підтримку українським бранцям Кремля та вимоги до влади. Ключові з яких – звільнити всіх громадян України, незаконно позбавлених волі на тимчасово окупованих територіях України та в РФ, і прийняти законопроект по обміну полонених.
Нагадаємо, в липні 2014 року Володимир Грибан, волонтер-свободівець з Житомирської області, повіз бронежилети й інші речі своїм землякам, які несуть службу в Донецькій області, і потрапив у полон на блокпосту терористів. Він два місяці знаходився в полоні бойовиків «Російської православної армії» і 17 вересня 2014 року повернувся додому.
Як повідомляв Житомир.info, 30 травня 2018 року у Житомирі на майдані Корольова проводили акцію на підтримку ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова: учасники акції збирали підписи під зверненням до голови обласної ради, щоб підняти питання на сесії і звернутись до керівництва країни, до президента щодо звільнення Сенцова. Депутати ухвалили відповідне звернення на сесії облради 31 травня.
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