Житомирські оперативники затримали молодика, який на вулицях «полював» на золоті прикраси

Зухвальця, який удень 8 липня на одній з вулиць обласного центру пограбував житомирянку, працівники кримінальної поліції розшукали і затримали. Чоловіка обґрунтовано підозрюють у причетності до ще кількох подібних злодіянь.
Близько 15.30 8 липня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про пограбування. За словами 76-річної заявниці, незнайомий перехожий підбіг до неї ззаду і, смикнувши з шиї золотий ланцюжок з підвіскою, накивав п’ятами.
З прикмет зловмисника жінка зуміла запам’ятати лише темний спортивний костюм із капюшоном.
– Упродовж останнього місяця ми вже мали низку подібних випадків грабежів у Житомирі, коли невідомий серед білого дня зривав з жінок золоті прикраси. В окремих з них потерпілі взагалі не змогли розгледіти кривдника, в інших – запам’ятовували темний спортивний костюм. У кожному конкретному випадку ми детально проаналізували обставини вчинених пограбувань, співставили зібрану інформацію і дійшли висновку, що до цих фактів може бути причетна одна і та ж сама особа, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
Відтак працівники кримінального блоку житомирської поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у тому числі проаналізували записи камер відеоспостереження й перевірили коло раніше судимих за аналогічні злочини осіб.
Врешті увечері 10 липня за обґрунтованою підозрою у причетності до вчинення грабежів поліцейські затримали 32-річного місцевого жителя у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, та крадіжки.
У ході санкціонованого обшуку його помешкання поліцейські вилучили злощасний темний спортивний костюм із капюшоном, який встигали запам’ятовувати жертви грабіжника.
Нині у ході досудового розслідування встановлена причетність затриманого щонайменше до 6 подібних випадків грабежів. Його перевірка у рамках кримінальних проваджень триває.
За чинним законодавством чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк до 4 років.
Відділ комунікації поліції Житомирської області