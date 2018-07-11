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Житомирський виконком збирається звернутися до поліції через сторонніх осіб, які зірвали засідання

Житомирський виконком збирається звернутися до поліції через сторонніх осіб, які зірвали засіданняВиконавчий комітет Житомирської міської ради 11 липня не зміг розглянути «дитячі» питання через присутність на засіданні сторонніх осіб.

Про це повідомив мер Сергій Сухомлин після того, як журналісти, які виходили на час розгляду «дитячих» питань, повернулися на засідання.

«Під час розгляду «закритих» питань були присутні сторонні люди і було зірване засідання виконкому, ми не могли розглянути «дитячі» питання. Зараз буде складений протокол про звернення до суду і поліції», - повідомив мер.

Мова йде про місцеву активістку Галину Чижову, яка відмовилася залишити засідання на час розгляду питань, які стосуються дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За дорученням членів виконкому директор юридичного департаменту має підготувати звернення до суду та прокуратури щодо перешкоджання роботі міськвиконкому.

Нагадаємо, у порядку денному чергового засідання було 53 питання, 34 з яких стосувалися дітей.

Як повідомляв Житомир.info, на сесії Житомирської облради в лютому 2018 року Галина Чижова заявила, що житомирських дітей «сотнями вивозять за кордон», зокрема, 270 дітей були вивезені в Тринідад. На початку 2017 року Корольовський райсуд розглядав позов Галини Чижової до мера Сергія Сухомлина про «захист честі, гідності , ділової репутації та відшкодування моральної шкоди».
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