Черговий «дует» буштиношукачів поліція затримала на Олевщині

10 липня рейдова група поліцейських припинили спробу двох копачів-нелегалів видобувати сонячне каміння в Олевському районі. Розпочато кримінальне провадження.
Близько 16.30 у лісовому масиві неподалік с. Шебедихи рейдувальники натрапили на облаштовану копальню та чоловіків, які активно там працювали у пошуках бурштину.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції, працівники якої задокументували незаконну старательську діяльність. Затриманими на місці події виявилися двоє жителів с.Стовпинки віком від 28 та 40 років.
З копальні поліцейські вилучили мотопомпу та інші старательські приладдя для видобутку сонячного каміння.
У рамках розпочатого за ст.15 (Замах на злочин) ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України з’ясовуються усі обставини.
Кримінальним кодексом за порушення правил охорони або використання надр (ч.2 ст. 240) передбачено покарання від значного штрафу (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.
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