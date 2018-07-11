Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:29 – На шляхах державного значення Житомирщини на ще одне безпечне перехресття стало більше 
  • 12:27 – 10 тисяч гривень винагороди за інформацію про злочинців, які обікрали волонтерку Юлю Толмачову, - Борислав Розенблат 
  • 23:34 – До всеукраїнської акції на підтримку полонених у Житомирі долучився колишній в’язень «Російської православної армії» 
  • 20:34 – Житомирські оперативники затримали молодика, який на вулицях «полював» на золоті прикраси 
  • 12:08 – Черговий «дует» буштиношукачів поліція затримала на Олевщині 

Черговий «дует» буштиношукачів поліція затримала на Олевщині

Черговий «дует» буштиношукачів поліція затримала на Олевщині 10 липня рейдова група поліцейських припинили спробу двох копачів-нелегалів видобувати сонячне каміння в Олевському районі. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 16.30 у лісовому масиві неподалік с. Шебедихи рейдувальники натрапили на облаштовану копальню та чоловіків, які активно там працювали у пошуках бурштину.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції, працівники якої задокументували незаконну старательську діяльність. Затриманими на місці події виявилися двоє жителів с.Стовпинки віком від 28 та 40 років.

З копальні поліцейські вилучили мотопомпу та інші старательські приладдя для видобутку сонячного каміння.

У рамках розпочатого за ст.15 (Замах на злочин) ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України з’ясовуються усі обставини.

Кримінальним кодексом за порушення правил охорони або використання надр (ч.2 ст. 240) передбачено покарання від значного штрафу (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
Черговий «дует» буштиношукачів поліція затримала на Олевщині
Черговий «дует» буштиношукачів поліція затримала на Олевщині
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 104
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Ємільчинському районі Житомирщини поліція затримала копачів-нелегалів (ФОТО)
» На Житомирщині поліція затримала двох буштиношукачів (ФОТО)
» На Житомирщині поліція затримала чотирьох буштиношукачів (ФОТО)
» На Житомирщині поліцейські затримали трьох нелегальних старателів
» На Житомирщині поліцейські вилучили у копачів-нелегалів близько 2 кг бурштину (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+