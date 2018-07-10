Кожен район Житомирщини вже забрав набори LEGO для першачків

Представники місцевих органів управлінь освіти у районах області вже забрали комплекти конструкторів LEGO для навчання першачків, які Житомирщина отримала безкоштовно від компанії The LEGO Foundation в числі перших регіонів України.
Нагадаємо, що 7 липня, Житомирська область вже отримала більше 15 тисяч наборів LEGO «Шість цеглинок» та 1237 наборів «LEGO Play Box». Кожен учень першого класу 2018-2019 навчального року наразі забезпечений конструктором. Так в області очікується прогнозована кількість першачків 15 602 дитини, які навчатимуться у 1237 класах.
За словами заступника начальника управління освіти облдержадміністрації Ольги Липовецької, усі перші класи на Житомирщині отримали набори конструкторів безкоштовно. Набори LEGO допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Шість цеглинок – це технологія навчання, яка допомже учням тренувати пам'ять, розвивати моторику та творчо мислити. Через гру вони можуть навчитися таким умінням як вирішення проблемних питань.
За інформацією управління освіти облдержадміністрації, наразі кожен район вже отримав свої набори LEGO, проте ще тривають процедури оформлення документів. Тепер місцеві органи освіти будуть розподіляти ці конструктори по школах. Таким чином у новому навчальному році кожен перший клас вже з 1 вересня почне заняття з наборами LEGO.
«У серпні 100 вчителів початкової ланки проходимуть відповідні тренінги щодо використання LEGO-комплектів у навчанні. Далі вони ділитимуться знаннями, досвідом та навичками з іншими педагогами на місцях», - зазначила Ольга Липовецька.
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