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На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві бердичівлянки

На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві бердичівлянкиУ заподіянні смертельних ножових поранень 37-річній жительці райцентру, тіло якої було виявлено 5 липня у кущах в одному з мікрорайонів Бердичева, поліція обґрунтовано підозрює 15-річного місцевого жителя. Увечері 7 липня парубка було затримано. Про розкриття резонансного злочину йшлося на брифінгу в Головному управлінні Нацполіції Житомирщини за участі його керівника В’ячеслава Печененка.

Про виявлення тіла жінки зі слідами насильницької смерті до Бердичівського відділу поліції увечері 5 липня повідомив житель райцентру. Під час виїзду працівники слідчо-оперативних груп ГУНП та місцевої поліції з’ясували, що загиблою є 37-річна мешканка одного з будинків, розташованих неподалік від місця події. За зібраними свідченнями, того ж вечора жінка пішла вигулювати собаку, однак додому так і не повернулася.

Під час огляду тіла загиблої експерти виявили множинні колото-різані рани. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 (Умисне вбивство) ККУ.

– Для розкриття зухвалого злочину ми задіяли максимальну кількість працівників кримінального блоку як місцевого відділу поліції, так і обласного відомства. У ході слідчо-розшукових заходів оперативники опитали сотні бердичівлян, які проживають у цьому мікрорайоні, у тому числі перевірили раніше судимих за тяжкі злочини осіб, проаналізували вилучені записи камер відео спостереження. Й у результаті вжитого комплексу заходів нам вдалося швидко викрити підозрювану особу, - повідомив начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко.

7 липня за обґрунтованою підозрою у причетності до тяжкого злочину поліція затримала у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК 15-річного бердичівлянина. Слідчими вилучено низку красномовних доказів причетності його до тяжкого злочину.

Про парубка відомо, що він на даний час ніде не навчається, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Раніше із загиблою знайомий не був.

Попередньо встановлено, що хлопець готувався до злочину та вчинив його із хуліганських мотивів. Нині йому офіційно оголошено про підозру у причетності до злочину, передбаченого п.7 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Судом його взято під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 15 років або довічним ув’язненням.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві бердичівлянки
На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві бердичівлянки
На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві бердичівлянки
На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві бердичівлянки
На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві бердичівлянки
На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві бердичівлянки
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