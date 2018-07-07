Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 23:20 – У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ 
  • 23:44 – Аналізи не показали причини мору риби у річці Гуйва 
  • 14:45 – На Житомирщині поліція проводить операцію «Мак 2018» 
  • 11:33 – Ігор Гундич: Житомирщина вже має 100 приватних сонячних станцій 
  • 00:01 – На Житомирщині організовану злочинну групу підозрюють у скоєнні численних крадіжок на суму понад 200 тис грн 

У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ

У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ 6 липня у Головному управлінні Національної поліції в області урочисто привітали випускників Житомирського відділення Навчально-наукового інституту Національної академії внутрішніх справ із професійним стартом в якості правознавців.

Урочисті заходи розпочалися із вшанування пам’яті правоохоронців Житомирщини, загиблих під час виконання службового обов’язку. Кращі випускники курсу поклали квіти до символічного обеліску.

Потому до присутніх зі словами вітань звернувся начальник обласної поліції В’ячеслав Печененко, який сказав, що ця подія для багатьох з них стане початком нових можливостей та досягнень.

- Без перебільшення, час вашого навчання – це революційний період, це створення нової поліції, це кардинальні зміни в органах внутрішніх справ. Бажаю вам лише рухатись уперед, тому що освіта – це нові можливості і нові досягнення. Ми віримо у вас, вашу наполегливість та відповідальність.

Церемонію вручення дипломів розпочали з відмінників навчання, яких серед 123 випускників було 5. Їх імена озвучив керівник Житомирського відділення Андрій Кротюк, водночас привітавши від імені ректорату Національної академії внутрішніх справ усіх випускників з важливою подією в їх житті.

- Для нас дуже важливо, що ви обрали саме наш навчальний заклад і ми робили все, аби ви отримали необхідні знання та навички для подальшої роботи у сфері права. Наші двері відкриті і для усіх бажаючих не зупинятись на досягнутому, а здобути ступінь магістра права.

Слова поваги та вдячності викладачам та адміністрації відділення сказали і випускники.

Доброю згадкою про студенстські роки стане спільне фото, зроблене на урочистостях.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 154
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Поліція області проводить добір кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України
» На Житомирщині ще 60 дільничних офіцерів поліції пройшли навчання за програмами місії ОБСЄ
» На Житомирщині привітали ветеранів органів внутрішніх справ
» Житомиряни вшанували пам'ять загиблих міліціонерів (фоторепортаж)
» День відкритих дверей пройшов у Житомирському відділенні Київського національного університету внутрішніх справ
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+