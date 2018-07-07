У Житомирському ГУНП дипломи правознавців отримали випускники Національної академії внутрішніх справ

6 липня у Головному управлінні Національної поліції в області урочисто привітали випускників Житомирського відділення Навчально-наукового інституту Національної академії внутрішніх справ із професійним стартом в якості правознавців.
Урочисті заходи розпочалися із вшанування пам’яті правоохоронців Житомирщини, загиблих під час виконання службового обов’язку. Кращі випускники курсу поклали квіти до символічного обеліску.
Потому до присутніх зі словами вітань звернувся начальник обласної поліції В’ячеслав Печененко, який сказав, що ця подія для багатьох з них стане початком нових можливостей та досягнень.
- Без перебільшення, час вашого навчання – це революційний період, це створення нової поліції, це кардинальні зміни в органах внутрішніх справ. Бажаю вам лише рухатись уперед, тому що освіта – це нові можливості і нові досягнення. Ми віримо у вас, вашу наполегливість та відповідальність.
Церемонію вручення дипломів розпочали з відмінників навчання, яких серед 123 випускників було 5. Їх імена озвучив керівник Житомирського відділення Андрій Кротюк, водночас привітавши від імені ректорату Національної академії внутрішніх справ усіх випускників з важливою подією в їх житті.
- Для нас дуже важливо, що ви обрали саме наш навчальний заклад і ми робили все, аби ви отримали необхідні знання та навички для подальшої роботи у сфері права. Наші двері відкриті і для усіх бажаючих не зупинятись на досягнутому, а здобути ступінь магістра права.
Слова поваги та вдячності викладачам та адміністрації відділення сказали і випускники.
Доброю згадкою про студенстські роки стане спільне фото, зроблене на урочистостях.
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