Аналізи не показали причини мору риби у річці Гуйва

Аналізи біоматеріалу загиблої у річці Гуйва риби не показали причини масового її мору. Про це нам розповів Ігор Волківський, заступник начальника Держпродспоживслужби в області:
«Ну, по-перше, риба була не свіжа і зробити повний аналіз спеціалістам не вдалося. … Згідно експертного висновку зміни виявлені у даному матеріалі характерні дії хімічної речовини, що одноразово потрапила у воду. Речовина на даний момент не була зафіксована. Тобто, яка це речовина достеменно не визначено».
Нагадаємо, що 26-го червня масову загибель риби у річці Гуйва у межах міста Андрушівка було зафіксовано Житомирським рибоохоронним патрулем та екологічною інспекцією. Це сталося поблизу очисних споруд Коростишівського спиртового комбінату. Ці кадри зроблені 26-го червня поблизу очисних споруд Коростишівського спиртового комбінату. Іхтіолог Житомирського рибоохоронного патруля Людмила Гребінчук тоді прокоментувала:
«Нам на гарячу лінію надійшов дзвінок… про те, що сталася масова загибель біоресурсів. Ми разом із представником екологічної інспекції виїхали … - виявили велику кількість загиблої риби».
Представник державної екологічної інспекції Наталія Поліщук роповіла:
«26-го червня були відібрані проби у річці Гуйва у місці ймовірного забруднення. Результати аналізів показали значні величини хімічного споживання кисню та біологічного споживання кисню. ….Все говорить про те, що річка забруднена, але конкретно чим - ми не встановили».
Як повідомила нам прес-офіцер Головного управління Національної поліції в області Алла Ващенко, в Андрушівському районному відділі поліції триває перевірка по факту масового мору риби.