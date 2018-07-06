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На Житомирщині поліція проводить операцію «Мак 2018»

На Житомирщині поліція проводить операцію «Мак 2018»За час оперативно-профілактичних заходів, які розпочалися у травні, поліцейські вилучили з присадибних ділянок жителів області понад 2 тисячі нарковмісних рослин. Нині триває розслідування 23 кримінальних проваджень за фактами незаконних посівів та культивування маку і конопель, заборонених для вільного вирощування.

Заходи поліції, що триватимуть по жовтень, спрямовані на виявлення і знищення незаконних посівів нарковмісних рослин (маку та конопель), документування злочинної діяльності та осіб, причетних до неї, а також фактів порушення чинного законодавства суб'єктами, які займаються легальним посівом нарковмісних рослинних культур.

Як повідомив т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП області Олександр Богун, нині з нелегального обігу вилучено понад 2 тисячі нарковмісних рослин, конопель кількісно більше. За цими фактами було відкрито 23 кримінальних провадження, трьом особам уже оголошено про підозри у вчиненні згаданих кримінальних діянь.

Так, 4 липня дільничний офіцер Олевського відділення поліції помітив на присадибній ділянці 45-річного жителя с. Рудні рослини характерного вигляду. У подальшому з’ясував, що господар виростив 128 рослин снодійного маку. Усе зілля вилучено та розпочато відповідну перевірку.

Правоохоронці нагадують жителям області про існування визначених законодавством обмежень, що стосуються посіву снодійного маку та конопель. За їх порушення передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Так, незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин або конопель у кількості до 10 рослин, - караються штрафом від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Посів або вирощування маку в кількості від 100 до 500 рослин або конопель від 10 до 50 розцінюється вже як кримінально каране діяння, за яке передбачено, в тому числі, і арешт до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

На Житомирщині поліція проводить операцію «Мак 2018»
На Житомирщині поліція проводить операцію «Мак 2018»
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