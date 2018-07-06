Ігор Гундич: Житомирщина вже має 100 приватних сонячних станцій

Жителі області вже встановили 100 приватних сонячних станцій. І незважаючи на те, що область не така сонячна, як південні, проте є всі шанси стати хабом сонячної енергетики.
На цьому акцентує голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.
«100 сонячних електростанцій вже має Житомирщина! І це результат першого року дії нашої програми підтримки, за якою кожен власник приватної станції може отримати до 50 тис. грн компенсації з обласного бюджету. І хоча ми не найбільш сонячна область, проте маємо всі шанси стати хабом сонячної енергетики», – зазначає Ігор Гундич.
У 2018 році вже 29 жителів області скористались обласної програмою енергозбереження. А з початку дії програми 46 жителів отримали 2 млн 100 тис грн компенсації, ще 12 власників станцій отримають 590 тис. грн відшкодування у найближчий час.
«Відтепер сотня приватних будинків завдяки сонячним панелям самі виробляють електроенергію. І крім того, що забезпечують свої будівлі енергією та не сплачують кошти за світло, власники заробляють тисячі гривень у рік завдяки «зеленому» тарифу. Перша сотня сонячних станцій – це лише початок до енергонезалежної Житомирщини та України», – наголошує Ігор Гундич.
Загалом у 2018 році в обласному бюджеті передбачено 4 млн грн на програму енергозбереження, що включає в себе виплати відшкодувань за встановлення сонячних станцій та «теплих» кредитів.
Програма передбачає відшкодування у розмірі до 50 тис. гривень з обласного бюджету – 15% від вартості систем сонячного теплопостачання та 20% від вартості сонячних батарей та дахових панелей, а також обладнання і матеріалів для використання альтернативних джерел енергії.