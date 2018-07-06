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На Житомирщині організовану злочинну групу підозрюють у скоєнні численних крадіжок на суму понад 200 тис грн

На Житомирщині організовану злочинну групу підозрюють у скоєнні численних крадіжок на суму понад 200 тис грнПрокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння організованою групою низки крадіжок, пов’язаних із проникненням у приміщення магазинів у різних населених пунктах області.

Наразі усім чотирьом особам, які діяли у складі організованої групи, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна, вчинене організованою групою) КК України.

Йдеться про жителів Житомирщини, віком 48-39-ти років, раніше неодноразово судимих за умисні тяжкі злочини (грабежі, крадіжки, розбої), які протягом січня-квітня цього року, у складі організованої групи скоїли низку крадіжок у Хорошівському, Романівському, Житомирському, Коростенському,
Чуднівському, Новоград-Волинському та Любарському районах. Зокрема, проникаючи вночі у магазини, вони нічим не гребували, викрадаючи продукти харчування, алкоголь, сигарети, каву, чай, фрукти, солодощі, побутову техніку і навіть дитячі іграшки.

Унаслідок своєї злочинної діяльності зловмисники заволоділи чужим майном вартістю понад 200 тис грн.

Під час досудового розслідування встановлено і задокументовано 13 епізодів злочинної діяльності підозрюваних. Саме тринадцята, нічна крадіжка у продуктовому магазині стала для них роковою: правоохоронці затримали членів злочинного угрупування «на гарячому».

Троє учасників злочинного угрупування перебувають під вартою, ще один – під цілодобовим домашнім арештом.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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