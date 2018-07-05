Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:16 – В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск 
  • 18:22 – Житомирські поліцейські презентували особливості своєї професії 
  • 14:05 – На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину 
  • 12:10 – На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угруповання 
  • 16:22 – У Житомирі під час обшуків виявлено спецобладнання для перебивання номерів та інших агрегатів на автомобілях 

В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск

В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войскВ Житомире на базе Учебного центра десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины начались сборы с командирами бригад ДШВ и их заместителями. Об этом сообщила пресс-служба командования ДШВ ВС Украины.

"Цель сборов - это отработка единых взглядов на вопросы планирования, применения, проведения мероприятий боевой подготовки, обмен опытом по применению воинских частей (подразделений) при выполнении задач в районе проведения АТО/ООС", - подчеркнул руководитель сборов, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Среди основных вопросов, которым посвящены сборы: разработка единых требований по методике подготовки штабов тактического уровня и подразделений, анализ текущей ситуации в частях ДШВ и определение дальнейших направлений подготовки военнослужащих с учетом опыта проведения антитеррористической операции.

К проведению сборов также привлекается руководящий состав Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, что позволяет оперативно решить проблемные вопросы, которые возникают у командиров бригад.

В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск
В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск
В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск
В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск
В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 238
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минсдох возбудило против «Рошен» 10 уголовных дел
» Командующий ВДВ Михаил Забродский рассказал о своей будущей работе в Житомирском облсовете
» Муженко рассказал о седьмой волне мобилизации
» Бронеавтомобиль Барс-8 представили на полигоне в Житомире
» В Житомире задержали подозреваемого в убийстве киевского валютчика. Видео
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+