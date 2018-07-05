В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск

В Житомире на базе Учебного центра десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины начались сборы с командирами бригад ДШВ и их заместителями. Об этом сообщила пресс-служба командования ДШВ ВС Украины.
"Цель сборов - это отработка единых взглядов на вопросы планирования, применения, проведения мероприятий боевой подготовки, обмен опытом по применению воинских частей (подразделений) при выполнении задач в районе проведения АТО/ООС", - подчеркнул руководитель сборов, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.
Среди основных вопросов, которым посвящены сборы: разработка единых требований по методике подготовки штабов тактического уровня и подразделений, анализ текущей ситуации в частях ДШВ и определение дальнейших направлений подготовки военнослужащих с учетом опыта проведения антитеррористической операции.
К проведению сборов также привлекается руководящий состав Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, что позволяет оперативно решить проблемные вопросы, которые возникают у командиров бригад.
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