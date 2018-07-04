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На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину

На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину3 липня в Ємільчинському районі Житомирщини поліцейські затримали автомобіль, що перевозив партію нелегального бурштину.

Близько 80 мішків з камінням вилучено та розпочато перевірки щодо походження та призначення багажу.

Близько 15.00 на автодорозі Коростень-Новоград-Волинський інспектори групи реагування ПП Ємільчинського відділення поліції під час забезпечення безпеки дорожнього руху за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Рено Мастер».

Під час огляду транспортного засобу у ньому було виявлено близько 80 наповнених мішків. На запитання про багаж водій, як з’ясувалось житель м. Олевська, помітно занервував.

Відтак поліцейські уважніше придивились до мішків і виявили наявність у них бурштину.

- За попередніми підрахунками, партія у 80 мішках містить понад 2 тонн каміння. Відтак на місце події прибули бійці роти поліції особливого призначення та слідчо-оперативні групи Ємільчинського відділення і Головного управління Нацполіції в області, - повідомив начальник ГУНП В’ячеслав Печененко.

Транспортний засіб разом з багажем затримано та доставлено до главку для проведення необхідних слідчих дій.

Попередня правова кваліфікація події – стаття 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Триває з’ясування усіх обставин .

Відділ комунікації поліції в Житомирській області
На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину
На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину
На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину
На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину
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