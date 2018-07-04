На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угруповання

Співробітники Управління Служби безпеки України в Житомирській області знешкодили злочинне угруповання, яке займалося вимаганням грошей з представників малого бізнесу.
Правоохоронці встановили, що до складу банди входило троє жителів одного із районних центрів області. Зловмисники, застосовуючи фізичний і психологічний тиск, змушували окремих власників місцевих м’ясопереробних підприємств платити їм «данину». У разі несплати рекетири погрожували розправою над родинами потерпілих.
Співробітники СБ України із залученням спецпідрозділу поліції «Корд» затримали учасників угруповання в одному із населених пунктів області під час одержання частини чергового «траншу» у розмірі однієї тисячі американських доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Операція із затримання зловмисників проводилась спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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