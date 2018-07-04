Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:16 – В Житомире начались сборы с командованием бригад десантно-штурмовых войск 
  • 18:22 – Житомирські поліцейські презентували особливості своєї професії 
  • 14:05 – На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину 
  • 12:10 – На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угруповання 
  • 16:22 – У Житомирі під час обшуків виявлено спецобладнання для перебивання номерів та інших агрегатів на автомобілях 

На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угруповання

На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угрупованняСпівробітники Управління Служби безпеки України в Житомирській області знешкодили злочинне угруповання, яке займалося вимаганням грошей з представників малого бізнесу.

Правоохоронці встановили, що до складу банди входило троє жителів одного із районних центрів області. Зловмисники, застосовуючи фізичний і психологічний тиск, змушували окремих власників місцевих м’ясопереробних підприємств платити їм «данину». У разі несплати рекетири погрожували розправою над родинами потерпілих.

Співробітники СБ України із залученням спецпідрозділу поліції «Корд» затримали учасників угруповання в одному із населених пунктів області під час одержання частини чергового «траншу» у розмірі однієї тисячі американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Операція із затримання зловмисників проводилась спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Прес-група УСБ України
в Житомирській області
На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угруповання
На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угруповання
На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угруповання
На Житомирщині СБУ знешкодила злочинне угруповання
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 95
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» СБУ затримала керівника виправної колонії та його заступника на хабарі у три тисячі доларів США
» У Житомирі СБУ затримала на хабарі патрульного поліції
» На Житомирщині СБУ затримала на хабарі посадовця поліції
» На Житомирщині СБУ і Нацполіція затримали банду рекетирів
» СБУ затримала учасників угруповання, які вимагали майно у заготівельників на Житомирщині
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
Обвал рубля і мільярди збитків. Удари санкцій США
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+