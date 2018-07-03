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У Житомирі під час обшуків виявлено спецобладнання для перебивання номерів та інших агрегатів на автомобілях

У Житомирі під час обшуків виявлено спецобладнання для перебивання номерів та інших агрегатів на автомобіляхПід процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області слідчим відділом Управління Служби безпеки України в області проводиться досудове розслідування за фактом незаконного придбання та використання спеціальних технічних заходів, призначених для прихованого зламу сигналізації та подальшого незаконного заволодіння транспортними засобами.

Установлено, що особи, використовуючи комп’ютеризоване фрезерувальне устаткування, займаються незаконною діяльністю зі зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів.

Під час досудового розслідування, у понеділок, 2 липня 2018 року, за погодженням із процесуальним прокурором, проведено низку санкціонованих обшуків у Житомирі та Житомирському районі, у житлових та господарських приміщеннях осіб, причетних до протиправної діяльності.

Під час обшуків виявлено та вилучено спеціальне обладнання для перебивання номерів агрегатів транспортних засобів, автомобіль, на якому, ймовірно, планувалася заміна номера, відповідні таблички з номерами агрегатів авто, а також грошові кошти у розмірі 3150 доларів США тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, триває.

Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюється причетність до злочинної діяльності інших осіб.

У Житомирі під час обшуків виявлено спецобладнання для перебивання номерів та інших агрегатів на автомобілях
У Житомирі під час обшуків виявлено спецобладнання для перебивання номерів та інших агрегатів на автомобілях
У Житомирі під час обшуків виявлено спецобладнання для перебивання номерів та інших агрегатів на автомобілях
У Житомирі під час обшуків виявлено спецобладнання для перебивання номерів та інших агрегатів на автомобілях
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