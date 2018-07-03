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Житомирська поліція запрошує жителів і гостей обласного центру на презентаційне свято

Житомирська поліція запрошує жителів і гостей обласного центру на презентаційне свято4 липня на майдані Корольова у м. Житомирі усі бажаючі матимуть можливість безпосередньо познайомитись із роботою окремих підрозділів поліції. Запрошуємо жителів і гостей обласного центру.

З 11.00 до 15.00 на майдані Корольова у м. Житомирі представники різних підрозділів Головного управління Нацполіції в області, Управлінь поліції охорони та патрульної поліції Національної поліції України презентуватимуть свою роботу житомирянам, організувавши виставку техніки та спецзасобів, що використовують під час виконання повсякденних службових завдань та в ході спеціальних операцій.

Жителі обласного центру та гості міста познайомляться з професіями поліцейських спецпризначенців, фахівців-вибухотехніків, працівників конвойної служби, груп швидкого реагування, поліцейських охорони та патрульних.

Приходьте на майдан Корольова і розділіть свято Національної поліції із захисниками правопорядку!

ГУНП в Житомирській області
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