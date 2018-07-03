На Житомирщині судитимуть керівника апарату суду

Керівник апарату одного із міськрайонних судів Житомирської області обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України (шахрайство, підбурювання іншої особи до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні затверджено прокуратурою Житомирської області та скеровано на розгляд до Коростенського міськрайонного суду.
За результатами досудового розслідування установлено, що посадовець підбурив жителя Коростенського району до надання неправомірної вигоди судді Коростенського міськрайонного суду, запевнивши, що за відповідну суму його знайомому призначать покарання, не пов’язане із позбавленням волі.
У подальшому керівник апарату суду одержав 9000 грн нібито для того, щоб розділити суму із суддею, який розглядав справу, хоча насправді не мав наміру передавати гроші будь-якій службовій особі, натомість шахрайським шляхом заволодів коштами.
Злочинні дії посадової особи апарату суду викрито завдяки злагодженим професійним діям прокуратури області спільно з Управлінням захисту економіки в області та Головним управлінням Нацполіції в області, які затримали особу в одному із міст області, безпосередньо під час одержання ним грошових коштів.
Досудове розслідування, під процесуальним керівництвом прокуратури області, проводило слідче управління ГУНП в області.
Прес-служба прокуратури Житомирської області