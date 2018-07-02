Допоможіть знайти юнака!

16 червня пішов з дому та не повернувся 16-річний житель Житомирського району Ігор Панчук. Правоохоронці розшукують хлопця та просять повідомити будь-яку інформацію щодо місця його перебування.
Юнак проживає у с. Іванівці. 16 червня близько 18.00 він перебував на території стадіону ЦПТО по вул. Селецькій, 5 у м. Житомирі, після чого пішов у невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети хлопця: на вигляд 15-16 років, зріст 165 см, худорлявий, волосся коротке русяве, очі карі.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Ігоря, повідомте на спецлінію «102», або за номером (097) 876-99-97 чи зверніться до найближчого відділення поліції.
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