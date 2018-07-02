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На Житомирщині поліцейські затримали викрадачів людини

На Житомирщині поліцейські затримали викрадачів людини30 червня уранці до поліції звернувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, що його силоміць утримували упродовж кількох днів в одному з гаражів, допоки він не втік. У ході розпочатого кримінального провадження 1 липня працівники кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали у Київській області двох осіб, підозрюваних у причетності до злочину.

Під час першочергових заходів поліцейські встановили, що кілька днів тому у м. Києві до квартири, яку 32-річний потерпілий винаймає, увірвались троє осіб у масках. Невідомі забрали наявні в оселі кошти та силоміць перевезли господаря до м. Житомира, де упродовж кількох днів утримували в гаражі.

30 червня уранці бранцю вдалося втекти та повідомити до поліції про ситуацію.

Для встановлення осіб нападників та їх затримання поліцією Житомирщини було терміно розпочато комплекс спеціальних оперативних та слідчо-розшукових заходів.

У результаті уночі 1 липня в одному з сіл Київської області було затримано двох осіб, серед яких організатор кримінального діяння. Чоловік є жителем м. Василькова Київщини, 1988 року народження.

На даний час досудове розслідування обставин події проводиться відразу за кількома статтями Кримінального кодексу – ч. 3 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкції статтей передбачають відповідальність у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

За попередньою інформацією, мотивом злочину стали боргові зобов’язання. Втім, як повідомив начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко, встановлення усіх обставин цього зухвалого злочину триває. Поліцейські нині продовжують заходи для затримання й інших учасників кримінального діяння.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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